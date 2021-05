Polveriera Ponticelli | Mary Colonna | «C' è l' incubo di altri morti innocenti»

Advertising

AntoDamiano1996 : -

Ultime Notizie dalla rete : Polveriera Ponticelli

ilmattino.it

Cinque anni dopo,resta un'emergenza nazionale, tra bombe e agguati in pieno giorno, minacce e clima di terrore. Un ritorno al passato, come racconta Maria Colonna, sorella del ragazzo ......i padroni indiscussi degli affari criminali a. È questa l'inedita e più aggiornata fotografia delle fibrillazioni camorristiche in atto nella periferia est di Napoli, quartiere...Come cinque anni fa, quando scorie della faida del rione Sanità (quella dei cosiddetti barbudos) arrivarono a Ponticelli, colpendo a morte un ragazzino del posto: si chiamava Ciro ...La faida per il controllo delle basi di spaccio non si ferma e nella periferia est si consuma l'ennesimo attentato ...