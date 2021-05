“Non era la migliore”. Amici 20, la Vip a bomba su Giulia Stabile. È successo subito dopo la vittoria (Di domenica 16 maggio 2021) Ha trionfato lei. Battendo i pronostici che vedevano favorito proprio il suo fidanzato Sangiovanni, alla fine Giulia Stabile è riuscita a conquistare lo scettro di campionessa di Amici. Per la ballerina si è trattata di una cavalcata trionfale, resa ancora più speciale dal fatto di aver trovato l’amore proprio nel talent di Maria. E dire che il percorso è stato pieno di ostacoli. Poco prima della finalissima Giulia ha dovuto superare un momento delicatissimo. “Mentre succedeva la gara – ha svelato Veronica Peparini – le è preso un attacco di panico. Tremava, aveva l’ansia. Ma è stata bravissima perché ha superato questo momento”. Gli attestati di stima per la giovane ballerina sono arrivati da più parti. Oltre ai giudici presenti, fuori dal programma sono in tantissimi ad ammirare e apprezzare Giulia ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 16 maggio 2021) Ha trionfato lei. Battendo i pronostici che vedevano favorito proprio il suo fidanzato Sangiovanni, alla fineè riuscita a conquistare lo scettro di campionessa di. Per la ballerina si è trattata di una cavalcata trionfale, resa ancora più speciale dal fatto di aver trovato l’amore proprio nel talent di Maria. E dire che il percorso è stato pieno di ostacoli. Poco prima della finalissimaha dovuto superare un momento delicatissimo. “Mentre succedeva la gara – ha svelato Veronica Peparini – le è preso un attacco di panico. Tremava, aveva l’ansia. Ma è stata bravissima perché ha superato questo momento”. Gli attestati di stima per la giovane ballerina sono arrivati da più parti. Oltre ai giudici presenti, fuori dal programma sono in tantissimi ad ammirare e apprezzare...

Advertising

ZZiliani : A#Sky dicono che #Calvarese ha tolto un gol a #Lautaro per un fallo di #Lukaku su #Chiellini che non c’è, ne aveva… - ZZiliani : #Ronaldo non espulso. Sapete chi arbitrava? #Calvarese. E sapete chi c’era al @VAR? #Chiffi. Che domani sarà al VA… - RobertoBurioni : Quello che non tutti capiscono è che fino al 9 novembre 2020 non era per nulla scontato che un vaccino efficace fos… - misterbarcollo : RT @tommandrea: Meno male che questo derby non conta nulla perché se no c'era da incazzarsi sul serio #RomaLazio - casiftangeles : Simone era lì quando si è guardata per la prima volta allo specchio dicendosi che è grande, che vale, che non è str… -