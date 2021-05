Napoli | Ferlaino compie 90 anni | una vita per il calcio

Advertising

francobus100 : Ferlaino, i suoi 90 anni: «Per il Napoli sempre in prima linea» - zazoomblog : Ferlaino compie 90 anni è stato il presidente dei 2 Scudetti del Napoli - #Ferlaino #compie #stato #presidente - pulcinella77 : @Marcello_Fsc Il problema è uno solo, il Napoli e adl non sono rispettati. Adl è antipatico a tutti. Adl deve andare a lezione da Ferlaino. - sportli26181512 : #Ferlaino, il #Napoli e #Maradona: “Segnato dalla morte di Diego”: Martedì l’ex presidente della società compirà 90… - MundoNapoli : Corrado Ferlaino: “Confermerei Gattuso sulla panchina del Napoli” -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Ferlaino

, 16 maggio 2021 " Dici, e agli occhi dei tifosi ancora si illuminano. E' lui il Presidente, con la P maiuscola: l'artefice dell'arrivo di Maradona , il costruttore delle vittorie degli anni '80 con due ...spegnerà le sue candeline martedì, e lo farà col sorriso del tifoso che guarda al: 'Seguo sempre il calcio - racconta - continuo ad amarlo. Tifo in questo finale per il ritorno del ...L’ex presidente del Napoli ripercorre i trionfi degli anni ’80, tra ricordi e tristezza nel segno di Maradona: “Ho perso uno di famiglia, che bello lo stadio intitolato a lui” ...“Quando comprai Maradona tante persone si scandalizzarono per la cifra che avevo pagato. Anche quando presi Savoldi, i probiviri di Napoli dissero che qui in città mancavano le scuole e le fogne, ma e ...