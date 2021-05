Milan-Cagliari 0-0, la Juve torna in corsa Champions (Di domenica 16 maggio 2021) Il Milan spreca la grande occasione per mettere un piede e mezzo in Champions. Pareggia 0-0 in casa col Cagliari e consente il rientro della Juventus. La classifica oggi è: Atalanta 78 Milan 76 Napoli 76 Juventus 75 Il prossimo turno vedrà Atalanta-Milan, Bologna-Juventus e Napoli-Verona. Il Milan, per andare in Champions, dovrà vincere a Bergamo. Col pareggio, e la vittoria della Juventus, è fuori. Se l’Atalanta dovesse pareggiare col Milan, il Napoli in caso di vittoria sul Verona sarebbe secondo. Il pareggio tra Milan e Cagliari chiude la giornata nera dei complottisti. Per loro il rigore negato al Benevento contro il Caglieri era legato ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 16 maggio 2021) Ilspreca la grande occasione per mettere un piede e mezzo in. Pareggia 0-0 in casa cole consente il rientro dellantus. La classifica oggi è: Atalanta 7876 Napoli 76ntus 75 Il prossimo turno vedrà Atalanta-, Bologna-ntus e Napoli-Verona. Il, per andare in, dovrà vincere a Bergamo. Col pareggio, e la vittoria dellantus, è fuori. Se l’Atalanta dovesse pareggiare col, il Napoli in caso di vittoria sul Verona sarebbe secondo. Il pareggio trachiude la giornata nera dei complottisti. Per loro il rigore negato al Benevento contro il Caglieri era legato ...

Advertising

goal : ?? Juventus fixtures: ?? | Atalanta (Coppa Italia final) A | Bologna ??? AC Milan fixtures: H | Cagliari A | Atalant… - ZZiliani : Adesso, affinchè tutto si compia, l’auspicio di chi ama il calcio è che il #Milan stasera vinca (il #Cagliari si sa… - acmilan : ? @StarCasinoSport è Match Sponsor di #MilanCagliari ? Goditi i 5 gol rossoneri più belli a San Siro e buona parti… - DavideDWLuciano : @CagliariCalcio Da milanista non capisco gli insulti. Mi girano, ma il Cagliari ha fatto la sua partita, come era g… - Tini97Milan1899 : RT @Alenize82: #MilanCagliari #Cagliari che difende in 11 in area, con tutta la grinta (giusta) del mondo, e #Manduzkic, unica prima punta… -