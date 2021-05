“Maria, ti posso baciare?”. Amici 20, la proposta spinta di Pio e Amedeo alla De Filippi. E quello che succede poco dopo è epico (Di domenica 16 maggio 2021) Si torna a parlare della grandiosa finale di Amici 20. Come abbiamo già detto è stata Giulia la vincitrice della serata ma per un attimo, sui social, non si è parlato d’altro che di Pio e Amedeo e di un presunto bacio a Maria De Filippi. Ma vediamo cosa è successo. Nel parlare del loro programma hanno ricordato anche i numerosi baci che ci sono stati nel loro programma del venerdì sera. Così Pio e Amedeo hanno baciato Maria De Filippi. Hanno detto infatti che quando lei è stata loro ospite non hanno fatto in tempo a baciarla, come invece hanno fatto con altri ospiti. Ed eccolo Pio che si avvicina a Maria e le da un bacio a stampo. Amedeo non poteva essere da meno al suo amico, quindi ha chiesto alla conduttrice un ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 16 maggio 2021) Si torna a parlare della grandiosa finale di20. Come abbiamo già detto è stata Giulia la vincitrice della serata ma per un attimo, sui social, non si è parlato d’altro che di Pio ee di un presunto bacio aDe. Ma vediamo cosa è successo. Nel parlare del loro programma hanno ricordato anche i numerosi baci che ci sono stati nel loro programma del venerdì sera. Così Pio ehanno baciatoDe. Hanno detto infatti che quando lei è stata loro ospite non hanno fatto in tempo a baciarla, come invece hanno fatto con altri ospiti. Ed eccolo Pio che si avvicina ae le da un bacio a stampo.non poteva essere da meno al suo amico, quindi ha chiestoconduttrice un ...

corrodaniall : RT @GVCCILOUIS: Che finale di merda, lo posso dire? Sono felice per Giulia, ma non c'è stata nessuna emozione, nessun colpo di scena, nulla… - magariddi0 : mamma mia dello schifo che ha architettato maria per la finale non ci posso pensare #Amici20 - xannypeep : lo posso dire che a me sta sui coglioni maria de filippi o vengo linciata? - coryftnaya : RT @GVCCILOUIS: Che finale di merda, lo posso dire? Sono felice per Giulia, ma non c'è stata nessuna emozione, nessun colpo di scena, nulla… - girlwithcazzo : RT @GVCCILOUIS: Che finale di merda, lo posso dire? Sono felice per Giulia, ma non c'è stata nessuna emozione, nessun colpo di scena, nulla… -