LIVE Tuffi, Europei 2021 in DIRETTA: Giovannini e Larsen a caccia della finale dai 10m. Attesa per Pellacani/Bertocchi (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.28: Molto importante per gli azzurri il grave errore del francese Rosset (23.80) con il secondo tuffo. 12.25: Straordinario Tom Daley! 91.20 con il triplo e mezzo ritornato raggruppato. E’ al comando con 174.50. 12.24: Solo 58.50 con il triplo e mezzo avanti carpiato per Giovannini. Pagato un coefficiente basso ed un tuffo non eccezionale. L’azzurro rischia di perdere posizioni (121.50). 12.21: Dopo la prima rotazione Larsen è decimo, mentre Giovannini dodicesimo. Ci sarà da soffrire in questa qualifica. 12.18: Quarto posto per il britannico Noah Williams (77.40). Sta per volgere al termine la prima rotazione. 12.14: Doppio e mezzo avanti con due avvitamenti da 64.35 per l’azzurro. Si poteva ottenere qualche punto in più. E’ davanti a ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.28: Molto importante per gli azzurri il grave errore del francese Rosset (23.80) con il secondo tuffo. 12.25: Straordinario Tom Daley! 91.20 con il triplo e mezzo ritornato raggruppato. E’ al comando con 174.50. 12.24: Solo 58.50 con il triplo e mezzo avanti carpiato per. Pagato un coefficiente basso ed un tuffo non eccezionale. L’azzurro rischia di perdere posizioni (121.50). 12.21: Dopo la prima rotazioneè decimo, mentredodicesimo. Ci sarà da soffrire in questa qualifica. 12.18: Quarto posto per il britannico Noah Williams (77.40). Sta per volgere al termine la prima rotazione. 12.14: Doppio e mezzo avanti con due avvitamenti da 64.35 per l’azzurro. Si poteva ottenere qualche punto in più. E’ davanti a ...

