LG PuriCare 360 | aria fresca in tutta la casa

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : PuriCare 360

La Repubblica

LGLGUna buona alternativa è LG, che impiega un sensore intelligente e avanzato per rilevare particelle di diametro inferiore a 1 micron, eliminando allo ...È il caso di LG, un purificatore d'aria dalle dimensioni importanti - come tutti i concorrenti del resto - e che promette un ambiente domestico più pulito e salubre. Via l'umidità, via ...