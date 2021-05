Juventus Inter, nerazzurri furiosi: «Menomale che non ci giocavamo nulla» (Di domenica 16 maggio 2021) Juve Inter: la posizione del club nerazzurro dopo gli episodi arbitrali e l’operato di Calvarese all’Allianz Stadium Negli studi di Sky Sport 24, l’inviato dell’Inter Matteo Barzaghi ha delineato il pensiero in casa nerazzurra dopo quanto accaduto all’Allianz Stadium nel match contro la Juve. Il club è parecchio arrabbiato per l’arbitraggio di ieri. «Menomale che non ci giocavamo nulla» la linea dominante in casa nerazzurra, altrimenti la rabbia sarebbe stata certamente superiore. Seppur a Scudetto già vinto, la squadra di Antonio Conte ci teneva a portare a casa il risultato contro la Juventus. I DETTAGLI SU JuventusNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 maggio 2021) Juve: la posizione del club nerazzurro dopo gli episodi arbitrali e l’operato di Calvarese all’Allianz Stadium Negli studi di Sky Sport 24, l’inviato dell’Matteo Barzaghi ha delineato il pensiero in casa nerazzurra dopo quanto accaduto all’Allianz Stadium nel match contro la Juve. Il club è parecchio arrabbiato per l’arbitraggio di ieri. «che non ci» la linea dominante in casa nerazzurra, altrimenti la rabbia sarebbe stata certamente superiore. Seppur a Scudetto già vinto, la squadra di Antonio Conte ci teneva a portare a casa il risultato contro la. I DETTAGLI SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

