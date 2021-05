Juve - Inter, Brozovic durissimo: 'Partita scandalosa' (Di domenica 16 maggio 2021) MILANO - "Sempre forza Inter! Partita scandalosa" . Così Marcelo Brozovic , centrocampista dell'Inter, in un post su Instagram commenta la gara di ieri contro la Juventus . Una sfida in cui non sono ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 16 maggio 2021) MILANO - "Sempre forza" . Così Marcelo, centrocampista dell', in un post su Instagram commenta la gara di ieri contro lantus . Una sfida in cui non sono ...

ZZiliani : Tutto il mondo ha visto uno dei match più scandalosi della storia, paragonabile a #JuveInter arbitro #Ceccarini, e… - TuttoMercatoWeb : Episodi discussi in Juve-Inter, ESPN: 'Una rapina calcistica da parte dei salvatori del calcio' - pisto_gol : SuperMoviola Juve-Inter 1^T 21’ trattenuta reciproca Darmian (braccio sx)/Chiellini (braccio dx) Calvarese concede… - Smarty94M : RT @pisto_gol: SuperMoviola Juve-Inter 2^T 82’ autogol Chiellini annullato da Calvarese e convalidato dal Var : non c’è nessun fallo di Luk… - FabrizioRho : @MirkoPaperini @sarregoeswest @vincemoz @lorepregliasco @realvarriale @juventusfc @Inter @Cuadrado Non serve essere… -