Guerra tra Israele e Hamas, bombardato il palazzo di Ap e Al Jazeera. Pioggia di razzi su Tel Aviv, nuovo raid su Gaza (Di domenica 16 maggio 2021) La battaglia di Gerusalemme: razzi sulla città e raid sulla Striscia di Gaza. Si contano i primi morti. Anche bambini tra le vittime. La battaglia di Gerusalemme si è trasformata in una Guerra tra Israele e Hamas. Da Gaza piovono razzi sulle città, Israele procede con raid violenti. A Tel Aviv suonano le sirene di allarme come in tempo di Guerra. Tra il 13 e il 14 maggio Israele ha lanciato l'attacco contro Gaza mettendo mano ai piani per l'invasione.

