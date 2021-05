Grecia: stagione turistica al via, governo anticipa tempi (Di domenica 16 maggio 2021) Secondo le nuove misure anti-Covid annunciate dal governo nei giorni scorsi chiunque viaggi verso le isole greche via mare o in aereo deve mostrare un certificato di vaccinazione o un risultato negativo del test L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 16 maggio 2021) Secondo le nuove misure anti-Covid annunciate dalnei giorni scorsi chiunque viaggi verso le isole greche via mare o in aereo deve mostrare un certificato di vaccinazione o un risultato negativo del test L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Grecia: stagione turistica al via, governo anticipa tempi - giadasara : RT @ttgitalia: È partita oggi la stagione turistica ellenica #Grecia, parte la stagione del turismo | TTG Italia - blello2 : come il massacro della Grecia, restando a supporto delle banche francesi e tedesche, imponendo la stagione dell'aus… - Ticonsiglio : Grecia, Mykonos: lavoro per 10 sales promoter <p>Nuove offerte di lavoro in Grecia per sales promoter da assumere n… - transnazionale : Grecia, via libera ufficiale alla stagione turistica #spaziotransnazionale informa -