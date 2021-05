Gaza, Papa e Onu: voci per la tregua. Netanyahu: «Non è ancora finita» (Di lunedì 17 maggio 2021) Nella Striscia uccise 42 persone (10 bambini). Secondo l’esercito israeliano l’attacco a un sistema di tunnel di Hamas ha provocato il crollo delle case. Tensione Usa-Cina al Consiglio di sicurezza Leggi su corriere (Di lunedì 17 maggio 2021) Nella Striscia uccise 42 persone (10 bambini). Secondo l’esercito israeliano l’attacco a un sistema di tunnel di Hamas ha provocato il crollo delle case. Tensione Usa-Cina al Consiglio di sicurezza

RaiNews : 'Israeliani e palestinesi trovino la strada del dialogo e del perdono necessaria per una speranza comune e una conv… - fattoquotidiano : Gaza, “Non si costruisce la pace distruggendo l’altro”: appello del Papa (anche alla comunità internazionale) - TgLa7 : #Papa: basta scontri in Terrasanta, trovare via dialogo e pace #Gaza, #Gerusalemme - GigioFigio : RT @ilriformista: L'appello di Papa Francesco: 'Fermatevi, tanti innocenti sono morti' #Gaza - CostanzaBattis1 : RT @ilriformista: L'appello di Papa Francesco: 'Fermatevi, tanti innocenti sono morti' #Gaza -