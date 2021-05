DIRETTA Milan-Cagliari: segui la partita LIVE (Di domenica 16 maggio 2021) Alle 20.45 spazio all’ultimo posticipo di questa domenica di Serie A. Allo stadio Meazza scendono in campo Milan e Cagliari. Il Cagliari può festeggiare. Il pareggio di oggi del Benevento ha sancito la matematica salvezza per la squadra sarda che potrà scendere con un animo più sereno sul campo del Meazza, dove i tre punti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 16 maggio 2021) Alle 20.45 spazio all’ultimo posticipo di questa domenica di Serie A. Allo stadio Meazza scendono in campo. Ilpuò festeggiare. Il pareggio di oggi del Benevento ha sancito la matematica salvezza per la squadra sarda che potrà scendere con un animo più sereno sul campo del Meazza, dove i tre punti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

ZZiliani : Accade da più di mezzo secolo. Scudetti sgraffignati a Fiorentina, Torino, Roma, Milan, Inter con furti con scasso… - repubblica : ?? Calcio. Serie A. Parma-Sassuolo 1-3. Alle 20.45 Milan-Cagliari - sportli26181512 : Milan-Cagliari, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: A San Siro il Milan, a caccia di una vittor… - SkySport : Milan-Cagliari, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE ? #MilanCagliari Alle 20:45 Su Sky Sport Ser… - CentotrentunoC : #MilanCagliari ?? Live | Nessuna particolare variazione nella formazione anti Milan per i rossoblù già salvi: dentr… -