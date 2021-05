Denise Pipitone appello della famiglia all’anonimo testimone: «Ci aiuti», seconda ‘taglia’ per chi darà notizie utili (Di domenica 16 maggio 2021) Denise Pipitone oggi: nuovo appello della famiglia all’ignoto testimone autore della lettera anonima inviata all’avvocato Giacomo Frazzitta. La forte sensazione è che sappia molto di più di quanto riferito al legale di Piera Maggio. Gli viene garantita assoluta riservatezza, ed anche la signora Piera attraverso un post social lo supplica di mettersi in contatto con l’avvocato: «Il testimone ci aiuti». «NON ABBIATE PAURA, PARLATE PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI! Abbiate il coraggio di dar voce a Denise, CHE NON PUÒ DIFENDERSI. PARLATE VOI PER LEI.». «Mi rivolgo alla persona della lettera anonima inviata al mio legale. Le chiedo di farsi sentire, nei modi che lei ritenga opportuno, faccia in modo di mettere ... Leggi su urbanpost (Di domenica 16 maggio 2021)oggi: nuovoall’ignotoautorelettera anonima inviata all’avvocato Giacomo Frazzitta. La forte sensazione è che sappia molto di più di quanto riferito al legale di Piera Maggio. Gli viene garantita assoluta riservatezza, ed anche la signora Piera attraverso un post social lo supplica di mettersi in contatto con l’avvocato: «Ilci». «NON ABBIATE PAURA, PARLATE PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI! Abbiate il coraggio di dar voce a, CHE NON PUÒ DIFENDERSI. PARLATE VOI PER LEI.». «Mi rivolgo alla personalettera anonima inviata al mio legale. Le chiedo di farsi sentire, nei modi che lei ritenga opportuno, faccia in modo di mettere ...

Advertising

repubblica : Caso Denise Pipitone, accertamenti su una ventunenne di Scalea - MediasetTgcom24 : Scomparsa Denise Pipitone, accertamenti CC su una 21enne in Calabria #Denise Pipitone - ediot360 : RT @Ross23620445: ?? ** Diteci dov’è Denise Pipitone! ?? ** Fateci sapere come rintracciarla! ?? INVIATE UNA MISSIVA IN FORMA ANONIMA Libera… - Ross23620445 : ?? ** Diteci dov’è Denise Pipitone! ?? ** Fateci sapere come rintracciarla! ?? INVIATE UNA MISSIVA IN FORMA ANONIMA… - infoitinterno : Denise Pipitone, nuovo appello della madre: “Parlate prima che sia troppo tardi” -