Del Piero: “Rigore inesistente, è Cuadrado che fa fallo su Perisic” (Di domenica 16 maggio 2021) Alessandro Del Piero sull’episodio chiave di Juve-Inter Alessandro Del Piero, ex Juventus, attraverso i microfoni di Sky Sport ha commentato l’episodio del Rigore a favore … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 16 maggio 2021) Alessandro Delsull’episodio chiave di Juve-Inter Alessandro Del, ex Juventus, attraverso i microfoni di Sky Sport ha commentato l’episodio dela favore … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

FcInterNewsit : Del Piero: 'Perisic non fa niente, è Cuadrado che va verso di lui. L'arbitro dovrebbe spiegare cosa ha visto' - chetempochefa : 'Sono contento che Mattarella abbia pensato a me, mi sento parte del servizio pubblico e perciò sento vicino anche… - LegaSalvini : ?? PIERO #SANSONETTI SUL POTERE DELLA MAGISTRATURA “Esiste il più potente dei poteri dello Stato che è la magistra… - Andrea06525414 : RT @marifcinter: Del Piero: 'Onestamente Perisic non fa niente. E' la gamba di Cuadrado che va verso di lui. Sarebbe bello che Calvarese ve… - Giusepp84623364 : @GianniJ08 Quindi siccome è Del Piero bisogno essere per forza d'accordo con quello che dice lui? -