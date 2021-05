Daydreamer | trame dal 17 al 21 maggio 2021 | eredità e fallimenti

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 16 maggio 2021)dal 17 al 21che metteranno a dura prova i protagonisti della soap turca. Ma cosa sta per accadere in Turchia? Puntata 17Nuova settimanacon molti colpi di scena che riguarderanno la coppia più amata delle soap. Gli spoilerci hanno lasciato già senza parole, ma per ora concentriamoci su quello che accadrà in questi giorni! Siamo rimasti con Can che han rapito nuovamente Sanem per portarla su un isola deserta per comprendere meglio i sentimenti che legano entrambi: buona o cattiva idea? Non ci è ancora dato saperlo, ma considerando che passeranno la notte insieme abbracciati rivivendo le sensazioni di un tempo, non crediamo che sia andata così male. Puntata 18Me ...