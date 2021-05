Controlli anti Covid nel Salernitano: sanzioni ai locali non rispettosi degli orari (Di domenica 16 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Nella settimana appena trascorsa, confermata la vigenza dell’area “gialla” in Campania, l’impegno di tutte le forze dell’ordine è stato intensificato in questo fine settimana per garantire in sicurezza la fruizione degli spazi aperti al pubblico senza assembramenti, della possibilità di consumazioni di cibi e bevande ai tavoli all’aperto dei locali, entro i limiti previsti dalle misure di contenimento previste dalla normativa I servizi di vigilanza sono stati svolti in tutti centri abitati della provincia attraverso l’Ordinanza del Questore della provincia di Salerno, in perfetta intesa con i Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e con l’importante contributo dell’Esercito Italiano e delle polizie locali, in particolare con ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 16 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Nella settimana appena trascorsa, confermata la vigenza dell’area “gialla” in Campania, l’impegno di tutte le forze dell’ordine è stato intensificato in questo fine settimana per garre in sicurezza la fruizionespazi aperti al pubblico senza assembramenti, della possibilità di consumazioni di cibi e bevande ai tavoli all’aperto dei, entro i limiti previsti dalle misure di contenimento previste dalla normativa I servizi di vigilanza sono stati svolti in tutti centri abitati della provincia attraverso l’Ordinanza del Questore della provincia di Salerno, in perfetta intesa con i ComandProvinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e con l’importante contributo dell’Esercito Italiano e delle polizie, in particolare con ...

