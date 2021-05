Conflitto in Medio Oriente, Guterres: 'Onu impegnata per un cessate il fuoco immediato' | Palestinesi: 'Un'intera famiglia uccisa dalle ... (Di domenica 16 maggio 2021) Dall'inizio del Conflitto da Gaza sono stati lanciati verso Israele 2.900 razzi, ma 450 di essi si sono rivelati difettosi e sono caduti all'interno della Striscia. Lo rende noto il portavoce militare ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 16 maggio 2021) Dall'inizio delda Gaza sono stati lanciati verso Israele 2.900 razzi, ma 450 di essi si sono rivelati difettosi e sono caduti all'interno della Striscia. Lo rende noto il portavoce militare ...

Advertising

rossella266 : RT @stati_generali: I giorni passano e il conflitto avanza. Non solo tra #Gaza e #Israele, ma anche, e come non succedeva dai tempi della S… - stati_generali : I giorni passano e il conflitto avanza. Non solo tra #Gaza e #Israele, ma anche, e come non succedeva dai tempi del… - LiberoReporter : Medio Oriente: aggiornamento news sul nuovo conflitto Israelo-Palestinese #gaza #guerra #hamas #israele #Netanyahu… - Gaebaldi : Medio Oriente: aggiornamento news sul nuovo conflitto Israelo-Palestinese #gaza #guerra #hamas #israele #Netanyahu… - marioricciard18 : RT @pierofassino: Oggi su @iltirreno, @gazzettamodena, @nuovaferrara e la @gazzettaReggioE il mio commento sulla crisi medio orientale: ‘L'… -