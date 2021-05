Chi è Giulia Stabile, la vincitrice di Amici 2021 (Di domenica 16 maggio 2021) e fidanzata di Sangiovanni La ballerina Giulia Stabile è la vincitrice della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Ma chi è? Cosa sappiamo di lei? Classe 2002, è nata a Roma (ha origini italo-catalane in quanto sua madre è spagnola). La ragazza ha vinto sia il circuito danza – con un riconoscimento di 50mila euro in gettoni d’euro – che il premio principale del valore di 150mila euro in gettoni d’oro. All’ultimo scontro la ballerina si è ritrovata contro il fidanzato Sangiovanni, il favorito della vigilia. Una gara senza tensioni, con grandi sorrisi e baci. I due si sono conosciuti dentro la scuola e si sono supportati a vicenda. Giulia ha iniziato a ballare danza classica a 3 anni per poi lanciarsi nel modern: frequenta l’Accademia Balletto di Roma; poi entra a far parte della compagnia ... Leggi su tpi (Di domenica 16 maggio 2021) e fidanzata di Sangiovanni La ballerinaè ladella ventesima edizione didi Maria De Filippi. Ma chi è? Cosa sappiamo di lei? Classe 2002, è nata a Roma (ha origini italo-catalane in quanto sua madre è spagnola). La ragazza ha vinto sia il circuito danza – con un riconoscimento di 50mila euro in gettoni d’euro – che il premio principale del valore di 150mila euro in gettoni d’oro. All’ultimo scontro la ballerina si è ritrovata contro il fidanzato Sangiovanni, il favorito della vigilia. Una gara senza tensioni, con grandi sorrisi e baci. I due si sono conosciuti dentro la scuola e si sono supportati a vicenda.ha iniziato a ballare danza classica a 3 anni per poi lanciarsi nel modern: frequenta l’Accademia Balletto di Roma; poi entra a far parte della compagnia ...

