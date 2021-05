Canoa velocità | Coppa del Mondo Szeged 2021 | Nicolae Craciun e Sergiu Craciun cercano il riscatto nella finale del C2 1000 maschile

Leggi su oasport

(Di domenica 16 maggio 2021) Oggi, domenica 16 maggio, a, in Ungheria, dopo le gare europee di qualificazione olimpica della, le imbarcazioni dell’Italia si cimenteranno nelle ultime finali della prima tappa delladel, con le gare di questa manifestazione che saranno quelle probabilmente determinanti per la composizione degli equipaggi azzurri in gara a Tokyo. Va ricordato che l’Italia aveva già qualificato (pass non nominali) ai Mondiali 2019 le imbarcazioni nel K1 200grazie a Manfredi Rizza e nel K2grazie a Samuele Burgo e Luca Beccaro, cui si è aggiunta, dopo le gare di giovedì, quella nel K1 200 femminile grazie a Francesca Genzo. Delle undici finali odierne in programma sei sono quelle di specialità olimpiche, dove ...