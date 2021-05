Canoa, qualificazioni olimpiche Szeged 2021: bronzo per Rizza e pass per Genzo (Di domenica 16 maggio 2021) Manfredi Rizza ha ottenuto la medaglia di bronzo nel K1 200 metri, in occasione delle qualificazioni olimpiche di Szeged 2021, valse anche per la prima tappa di Coppa del mondo di Canoa. In territorio ungherese, l’atleta italiano è stato affiancato con autorevolezza da Francesca Genzo, abile a garantirsi un pass per le Olimpiadi di Tokyo, per quanto concerne la medesima disciplina del connazionale Rizza. Terza piazza per Daniele Santini e Luca Incollingo, nella finale B del C 1000 metri, palesando un tempi di 3.41.38, frenati soltanto dagli equipaggi tedeschi e russi. Nona posizione invece per la coppia formata Sergiu e Nicolae Craciun, esponenti delle Fiamme Oro e non esattamente performanti nel K2 e C2 1000. La ... Leggi su sportface (Di domenica 16 maggio 2021) Manfrediha ottenuto la medaglia dinel K1 200 metri, in occasione delledi, valse anche per la prima tappa di Coppa del mondo di. In territorio ungherese, l’atleta italiano è stato affiancato con autorevolezza da Francesca, abile a garantirsi unper le Olimpiadi di Tokyo, per quanto concerne la medesima disciplina del connazionale. Terza piazza per Daniele Santini e Luca Incollingo, nella finale B del C 1000 metri, palesando un tempi di 3.41.38, frenati soltanto dagli equipaggi tedeschi e russi. Nona posizione invece per la coppia formata Sergiu e Nicolae Craciun, esponenti delle Fiamme Oro e non esattamente performanti nel K2 e C2 1000. La ...

Ilaria335 : RT @Coninews: GRANDISSIMA FRANCESCA! ?? Alle qualificazioni olimpiche europee di canoa velocità, in corso a Szeged, Francesca #Genzo chiude… - Sport24h_it : Qualificazioni canoa velocità, Francesca Genzo stacca il biglietto per Tokyo - MattiaGiovi : RT @Coninews: GRANDISSIMA FRANCESCA! ?? Alle qualificazioni olimpiche europee di canoa velocità, in corso a Szeged, Francesca #Genzo chiude… - federcanoa : RT @Coninews: GRANDISSIMA FRANCESCA! ?? Alle qualificazioni olimpiche europee di canoa velocità, in corso a Szeged, Francesca #Genzo chiude… - Coninews : GRANDISSIMA FRANCESCA! ?? Alle qualificazioni olimpiche europee di canoa velocità, in corso a Szeged, Francesca… -

Ultime Notizie dalla rete : Canoa qualificazioni Gli azzurri della canoa velocità a caccia di qualificazioni olimpiche Da oggi fino a domenica il bacino artificiale di Szeged, in Ungheria, ospiterà le qualificazioni europee per i Giochi Olimpici di Tokyo della canoa velocità e la prima tappa di coppa del mondo. Il corposo programma di gara prevede le prime due giornate dedicate proprio all'...

Canoa: velocità, azzurri a Szeged per le qualificazioni olimpiche Da mercoledì a domenica il bacino artificiale di Szeged, in Ungheria, ospiterà le qualificazioni europee per i Giochi Olimpici di Tokyo della canoa velocità e la prima tappa di coppa del mondo. Il corposo programma di gara prevede le prime due giornate dedicate proprio all'...

LIVE Canoa velocità, Qualificazioni Olimpiadi in DIRETTA: Francesca Genzo conquista il pass non nominale nel K1 200 femminile!!! OA Sport Mathilde Rosa, sfuma il sogno olimpico PAVIA Si è spento in finale il sogno olimpico di Mathilde Rosa. A Szeged, in Ungheria, per le qualificazioni continentali, la campionessa del Cus Pavia ha accarezzato fino all’ultimo il sogno di strap ...

Francesca Genzo stacca il pass per le Olimpiadi: «Una gioia immensa» La 27enne triestina gareggerà a Tokyo nel K1 200 metri La qualificazione ottenuta in Ungheria dopo un gara perfetta ...

