Calciomercato | De Zerbi svela il suo futuro | L’annuncio

Ancora una vittoria importante per il Sassuolo che continua a puntare al settimo posto in classifica. Roberto De Zerbi ha rivelato il suo futuro.

Commenta per primo Roberto De, allenatore del Sassuolo , annuncia il suo addio, ai microfoni di Sky Sport , dopo la vittoria sul Parma : 'Ho deciso di andare via, l'ho comunicato ai ragazzi e alla società. Scelta ......di Parma - Sassuolo ha parlato anche del suo futuro annunciando la decisione presaRoberto De... Per lui, come raccontato da.it, c'è lo Shakhtar Donetsk: una decisione che l'...Ancora una vittoria importante per il Sassuolo che continua a puntare al settimo posto in classifica. De Zerbi ha rivelato il suo futuro ...De Zerbi se ne va. Il Sassuolo vince con il Parma (3-1 al Tardini con gol di Locatelli, Bruno Alves, Defrel e Boga) ma perde l’allenatore degli ultimi 3 anni. Ai microfoni di Sky Sport Roberto De Zerb ...