Benevento Crotone 1-0 LIVE: gol annullato a Lapadula per offside (Di domenica 16 maggio 2021) Allo stadio Vigorito, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Benevento e Crotone: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Vigorito”, Benevento e Crotone si affrontano nel match valido per la 37ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Benevento Crotone 1-0 MOVIOLA 50? Lapadula segna in offside – L’attaccante del Benevento firma la doppietta personale, ma è fuorigioco. Si rimane sull’1-0 45? Lapadula fallisce il raddoppio – Smarcato in area di rigore a tu per tu con Festa, l’attaccante spara centrale e trova l’ottima parata di Festa 43? Benevento pericoloso – Ripartenza condotta da ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 maggio 2021) Allo stadio Vigorito, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Vigorito”,si affrontano nel match valido per la 37ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 50?segna in– L’attaccante delfirma la doppietta personale, ma è fuorigioco. Si rimane sull’1-0 45?fallisce il raddoppio – Smarcato in area di rigore a tu per tu con Festa, l’attaccante spara centrale e trova l’ottima parata di Festa 43?pericoloso – Ripartenza condotta da ...

Advertising

Inter_br : Recorde de vitórias seguidas em casa: 1??5???? ? 4-2 Torino ? 3-1 Bologna ? 1-0 Napoli ? 2-1 Spezia ? 6-2 Crotone… - luca_reds : Facciamo finta di non sapere che Benevento-Crotone finisce 2-1 per i campani - Reddo_it : RT @GianniJ08: Crotone Juve 1-1 Juve Verona 1-1 Lazio Juve 1-1 Benevento Juve 1-1 Juve Atalanta 1-1 Juve Fiorentina 0-3 Verona Juve 1-1 Juv… - itselisy : RT @mefisto94_: Costretto a stare davanti al televisore a guardare Benevento-Crotone, me lo avessero detto a settembre mi sarei messo a rid… - Matador1337 : RT @IvanVanoni: Schiattarella che prova un pallonetto che si rivela una mozzarella e che poi zittisce qualcuno a caso. Tenetevi la Superleg… -