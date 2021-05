Basket femminile, la Reyer Venezia surclassa Schio in gara 5 e si laurea Campione d’Italia (Di domenica 16 maggio 2021) La Reyer Venezia batte la Famila Wuber Schio nella gara-5 delle finali scudetto di Serie A 2020-2021 di Basket femminile e conquista il titolo di Campione d’Italia. Per il sodalizio lagunare, così, termina un digiuno che durava dal 1946. Schio, invece, deve cedere lo scettro dopo due successi consecutivi. Venezia, peraltro, diventa la terza squadra, negli ultimi dieci anni, dopo Lucca e Taranto, a battere Schio in finale scudetto. Venezia si è imposta, in questa gara 5, con un largo 72-58. La sfida è stata sostanzialmente senza storia e le lagunari hanno dominato. La migliore in campo è stata una Natasha Howard da 18 punti, 9 rimbalzi e 4 assist. Da segnalare, inoltre, ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) Labatte la Famila Wubernella-5 delle finali scudetto di Serie A 2020-2021 die conquista il titolo di. Per il sodalizio lagunare, così, termina un digiuno che durava dal 1946., invece, deve cedere lo scettro dopo due successi consecutivi., peraltro, diventa la terza squadra, negli ultimi dieci anni, dopo Lucca e Taranto, a batterein finale scudetto.si è imposta, in questa5, con un largo 72-58. La sfida è stata sostanzialmente senza storia e le lagunari hanno dominato. La migliore in campo è stata una Natasha Howard da 18 punti, 9 rimbalzi e 4 assist. Da segnalare, inoltre, ...

