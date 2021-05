Bambino di due anni | unica vittima di un’esplosione fortuita

(Di domenica 16 maggio 2021) Tragedia ad Heysham nel Lancashire, dove un fuga di gas ha causato l’esplosione di due case contigue. L‘dell’incidente domestico undi appena due, George Arthur Hinds, che ha lascia sgomenti e sofferenti i genitori. LEGGI ANCHE => Massacra a coltellate il figlio di 10 mesi e ferisce la figlia di 8: orrore in Virginia Incerte le cause dell’incidente L’esplosione è avvenuta nella notte tra il 15 e il 16 maggio. Quando la polizia è stata allertata erano circa le 3 del mattino, ma già la fuga di gas aveva demolito due abitazioni e seriamente danneggiato una terza. Molti i vigili del fuoco chiamati per fronteggiare il disastro. Tra chi cerca tra le macerie e chi ha fatto evacuare la zona: “La nostra priorità è assicurare alla gente le cure che le ...

Advertising

IsabellaRauti : #noddlzan perché #restiamoLiberi di dire:un bambino ha diritto ad avere un padre e una madre e non due genitori del… - simonebaldelli : Come molti italiani, ho impresso nella memoria sin da bambino il passaggio atroce di quella voce al telefono che pr… - Sara29827183 : RT @Mariado24469897: RICHIESTA DI PREGHIERA. Questo bambino di due settimane di vita, di nome Tiziano ha bisogno della nostra preghiera,… - RoyalGossip2 : @Rosa8643713611 Io mi domando anche perchè un bambino con due genitori così esposti abbia un profilo pubblico e non… - Blue_Lily_78 : RT @tinapica88: Massacrato di botte. Fegato spappolato. Un bambino che aveva meno di due anni morto. Due genitori tossici. SE ESISTE UN DI… -

Ultime Notizie dalla rete : Bambino due

Fanpage.it

Gerusalemme, 16 mag 20:51 - E' di almenomorti e 167 feriti, di cui cinque gravi, il bilancio provvisorio del crollo di una tribuna nella ... Le vittime erano un uomo di 40 anni e undi 12 ......ha fornito ad Israele un pacchetto che includeva 12 elicotteri per l'addestramento AW119Kx e... in ogniche nasce rivoluzionario e la sua unica forza è di essere pronto al martirio. Da ...Le politiche per le nuove generazioni: solo il 25% dei bambini italiani frequenta gli asili nido, in Francia sono il 50%, e la natalità è crescita, in Spagna il 40% ...Con un tweet l'onorevole Vittorio Sgarbi ha voluto attaccare lo spot delle Dietorelle, in cui due ragazze, dopo aver mangiato una caramella, si scambiano un bacio ...