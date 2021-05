Alessandrina e Mowgly | «Senza cuore | non c’è Break Dance»

Leggi su vanityfair

(Di domenica 16 maggio 2021) «Una crew è come una famiglia. Farne parte vuol dire crescere insieme, condividere, sostenersi, viaggiare. Ed è il cuore della break dance, tolto il quale sarebbe solo una danza come molte altre, più acrobatica certo, ma senza una vera distinzione». Alessandrina e Mowgly non hanno dubbi, per loro la breaking è qualcosa di più di evoluzioni sulla testa, è sinonimo di libertà e incarna tutti i valori di un movimento che, tra gli anni ’60 e ’70, vedeva gang del Bronx sfidarsi in strada a suon di musica.