100 anni fa nasceva Andrei Sakharov | il suo destino eccezionale

Andrei Sakharov nasce il 21 maggio 2021 a Mosca e la sua vita segue in parallelo la storia dell'Unione Sovietica. E' stato un fisico teorico, che ha dato un contributo fondamentale allo sviluppo delle armi nucleari del suo Paese, ma anche alla cosmologia, alla fisica delle particelle e nucleare a uso civile. E' stato un dissidente, un filosofo e un politico. "Il mio destino è stato per certi versi eccezionale e non lo dico per falsa modestia ma per essere precisi. Era più grande della mia persona, io ho soltanto cercato di esserne all'altezza", scrisse. In piena Guerra fredda, "ha portato il pensiero pacifista e umanista di Bertrand Russell, Albert Einstein e Niels Bohr in Unione Sovietica, dove queste idee ebbero un effetto dirompente", riassume il direttore del Centro Sakharov di Mosca, Sergei ...

