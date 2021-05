Xbox | We Happy Few e oltre | Compulsion Games lavora a un misterioso progetto

(Di sabato 15 maggio 2021), gli autori di WeFew, stannondo ad un nuovo titolo, previsto in esclusiva su consolee su PC. Questo, in quanto ora fanno parte di Microsoft Studios, essendo uno dei team recentemente acquisiti da Phil Spencer e dal gruppo. Fino ad oggi, non sapevamo quale fosse il prossimodi questo talentuoso team, tuttavia pare che il silenzio stampa sia ormai terminato. La responsabile PR diha recentemente condiviso su Twitter un piccolissimo teaser, il quale potrebbe contenere un indizio sulla natura del prossimo gioco...ma anche essere una semplice presa in giro. Leggi altro...

Multiplayer.it

La responsabile PR di Compulsion Games ha pubblicato un piccolo teaser legato al prossimo titolo dello studio, ma il suo significato è ancora avvolto nel mistero.Microsoft fa la sua comparsa! Prima però di entrare in merito alla notizia di oggi è doveroso effettuare una breve introduzione. Non tutti sanno infatti che ...