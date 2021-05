Tennis, Lorenzo Sonego rinuncia all’ATP di Lione. Lorenzo Musetti entra in tabellone (Di sabato 15 maggio 2021) Lorenzo Sonego ha rinunciato a disputare il torneo ATP 250 di Lione, in programma da lunedì 17 a domenica 23 maggio. Il Tennista piemontese si è spinto fino alle semifinali al Masters 1000 di Roma e ha tenuto testa a Novak Djokovic in un match epocale sulla terra rossa della capitale. Dopo le fatiche profuse al Foro Italico, il piemontese salterà l’appuntamento in terra transalpina e si concentrerà sulla preparazione in vista del Roland Garros. L’azzurro lascia così un posto libero nel tabellone di Lione ed entra di diritto Lorenzo Musetti. Il giovane toscano, eliminato da Reilly Opelka al secondo turno a Roma, aveva ricevuto una wild card per le qualificazioni, ma grazie al ritiro ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021)hato a disputare il torneo ATP 250 di, in programma da lunedì 17 a domenica 23 maggio. Ilta piemontese si è spinto fino alle semifinali al Masters 1000 di Roma e ha tenuto testa a Novak Djokovic in un match epocale sulla terra rossa della capitale. Dopo le fatiche profuse al Foro Italico, il piemontese salterà l’appuntamento in terra transalpina e si concentrerà sulla preparazione in vista del Roland Garros. L’azzurro lascia così un posto libero neldieddi diritto. Il giovane toscano, eliminato da Reilly Opelka al secondo turno a Roma, aveva ricevuto una wild card per le qualificazioni, ma grazie al ritiro ...

