Serie C, focolaio di Coronavirus: posticipata la partita dei playout Fano-Imolese (Di sabato 15 maggio 2021) Si torna in campo per la Serie C, continua il programma con playoff e playout. In particolar modo oggi si disputeranno partite interessanti per evitare la retrocessione, il Bisceglie dovrà vedersela con la Paganese, mentre il Ravenna contro il Legnago. La sfida tra Fano e Imolese è stato invece posticipata a causa di un focolaio da Coronavirus, la conferma è arrivata direttamente dalla Lega Serie C. "La Lega Italiana Calcio Professionistico dispone che, a seguito di un Cluster di Infezione da Sars-Cov-2 nel gruppo squadra della Società ALMA JUVENTUS 1906 Fano", "al fine di arginare il rischio di diffusione del contagio", si esprime parere igienico-sanitario contrario alla disputa della partita A.J.

