Serie A | da Juve-Inter a Roma-Lazio | il Derby-day è da brividi

(Di sabato 15 maggio 2021) Penultimo atto dellaA in un sabato caratterizzato dalle supersfideche potrebbero chiudere la lotta Champions League Benvenuti al D-day, nel senso di-day, che molti verdetti di questaA potrebbe raccontarci. In particolare la serrata battaglia per raggiungere un piazzamento Champions League vivrà una giornata forse addirittura decisiva. Occhi puntati, inutile nasconderlo, su Andrea Pirlo e sulla suantus, attesa da und’Italia che da oltre un decennio non manifestava un così ampio divario in favore dei nerazzurri. Dopo la netta batosta di San Siro, soprattutto in termini di gioco, i bianconeri si giocano le ultime carte per scongiurare un’esclusione dalle prime quattro che avrebbe ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie Juve

Senza esclusione di colpi, anche oggi:- Inter resta una sfida ad alta tensione, per suo destino non può essere mai banale. Pensate che scherzi fa il calendario: alla penultima di campionato, sarebbe potuta essere lo spareggio - ...E' ancora l'Inter tra Cristiano Ronaldo e la Champions League. Per trovare una stagione in cui il portoghese non ha partecipato alla competizione che più ama bisogna risalire al 2002 - 03: il futuro ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della gara - Il regolamento della Final Six - Le stelle in gara Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Semifinale Scudetto della Seri ...Dove Vedere in TV e Streaming la partita di Serie A Juventus-Inter. Scopri Data e Ora del fischio d'inizio, Probabili Formazioni, Arbitro e VAR del match.