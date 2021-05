Scossa di terremoto 4.0 a Gubbio

Advertising

emergenzavvf : ?? Scossa di #terremoto alle 9:56 ML 4.0 registrata a #Gubbio (PG), seguita da una seconda alle 10:07 di magnitudo… - Agenzia_Ansa : Un terremoto di magnitudo 4.0 stamani a Gubbio alle ore 9.56. La scossa è stata avvertita dalla popolazione, anche… - Corriere : Terremoto in Umbria, la scossa avvertita a Gubbio e a Perugia. «Magnitudo 4.0» - terremotoalert : #terremoto Scossa di terremoto il 2021-05-15 07:56:02 (M4.1) central Italy 43.3 12.6 (8fbb3) - AntonioSolara : RT @Radio1Rai: ??#Terremoto Scossa di magnitudo 4.0 registrata a #Gubbio alle ore 9.56. Avvertita anche a Perugia. In corso verifiche. Al mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Scossa terremoto

Per due volte la terra ha tremato a Gubbio in provincia di Perugia. Undi magnitudo 4.0 alle ore 9.56 e un'altrapiù lieve alle 10.07. Le scosse sono state avvertite dalla popolazione, tante le segnalazioni sui social che sono arrivate, oltre che da ...Undi magnitudo 4.0 è avvenuto stamani a Gubbio alle ore 9.56. Laè stata avvertita dalla popolazione, anche nel capoluogo umbro. Al momento non sono giunte al centralino dei vigili del ...In Umbria, la terra ha tremato nella mattina di sabato 15 maggio. Non si registrano, al momento, danni a persone o cose ma molte persone sono uscite in strada dopo la scossa di terremoto. A darne ...Un terremoto di magnitudo 3.9 è avvenuto stamani a Gubbio alle ore 9:56. La scossa è stata avvertita anche nel capoluogo ...