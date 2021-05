Roma, la festa dei tifosi: "Finalmente umiltà, carattere e cuore! E quanto è forte Darboe" (Di sabato 15 maggio 2021) Roma - Il derby è della Roma. La squadra di Paulo Fonseca ha battuto la Lazio 2 - 0 con le reti di Mkhitaryan e Pedro, consegnando così di nuovo la stracittadina ai giallorossi. Grande festa a fine ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 15 maggio 2021)- Il derby è della. La squadra di Paulo Fonseca ha battuto la Lazio 2 - 0 con le reti di Mkhitaryan e Pedro, consegnando così di nuovo la stracittadina ai giallorossi. Grandea fine ...

Advertising

SkySport : ?? Sonego: festa e ballo davanti ai tifosi dopo la vittoria ?? - AndreaDipre6 : RT @gipsylenu: Noi ridiamo e scherziamo ma il prossimo anno la Roma vincerà il campionato con Mourinho e gli interisti andranno a far festa… - lucalucazuca : @rep_roma @repubblica Festa scudetto? - sportli26181512 : Roma, la festa dei tifosi: “Finalmente umiltà, carattere e cuore! E quanto è forte Darboe”: I romanisti festeggiano… - FarodiRoma : Per la Roma è festa grande, la Lazio dice addio ala Champions. Fonseca chiude in bellezza -