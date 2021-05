Reggio Calabria: riconoscimento IRCCS per il GOM. Cannizzaro: “ci siamo quasi, continueremo a dare la spinta decisiva” (Di sabato 15 maggio 2021) Reggio Calabria, Cannizzaro: “il parere di conformità della Regione arriva dopo l’ok del MEF e del Ministero della Salute, con l’interessamento di Roberto Speranza in prima persona con il quale siamo in costante dialogo” “La grande soddisfazione espressa dal Commissario Straordinario del GOM di Reggio Calabria, Iole Fantozzi, rispetto al Decreto del Commissario regionale alla Sanità che sancisce il parere di conformità del C.R.E.O (Centro di riferimento emato-oncologico) del GOM quale Istituto di Ricovero e Cura a carattere Scientifico, è anche la mia soddisfazione, la nostra soddisfazione, non solo di parlamentare, ma soprattutto di cittadino di questa Regione”. Queste le prime liete sensazioni dell’On. Francesco Cannizzaro nell’accogliere la notizia che la ... Leggi su cityroma (Di sabato 15 maggio 2021): “il parere di conformità della Regione arriva dopo l’ok del MEF e del Ministero della Salute, con l’interessamento di Roberto Speranza in prima persona con il qualein costante dialogo” “La grande soddisfazione espressa dal Commissario Straordinario del GOM di, Iole Fantozzi, rispetto al Decreto del Commissario regionale alla Sanità che sancisce il parere di conformità del C.R.E.O (Centro di riferimento emato-oncologico) del GOM quale Istituto di Ricovero e Cura a carattere Scientifico, è anche la mia soddisfazione, la nostra soddisfazione, non solo di parlamentare, ma soprattutto di cittadino di questa Regione”. Queste le prime liete sensazioni dell’On. Francesconell’accogliere la notizia che la ...

