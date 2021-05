Real Madrid, Zidane ad un passo dall’addio: ecco i tre nomi per sostituirlo (Di sabato 15 maggio 2021) L’avventura di Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid sembra essere giunta al termine. Secondo quanto riportato da Onda Cero, l’allenatore transalpino avrebbe già annunciato ai giocatori le proprie intenzioni di lasciare a fine stagione. “Io do il 100% ma può succedere di tutto, a volte bisogna andare via per il bene di tutti” aveva detto Zizou in conferenza stampa, lasciano aperto ogni scenario in vista del futuro ma facendo presagire un imminente addio. Tre i nomi sul taccuino della società dei blancos che spiccano per sostituirlo: si tratta di Massimiliano Allegri, Joachim Loew e Raul. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 15 maggio 2021) L’avventura di Zinedinesulla panchina delsembra essere giunta al termine. Secondo quanto riportato da Onda Cero, l’allenatore transalpino avrebbe già annunciato ai giocatori le proprie intenzioni di lasciare a fine stagione. “Io do il 100% ma può succedere di tutto, a volte bisogna andare via per il bene di tutti” aveva detto Zizou in conferenza stampa, lasciano aperto ogni scenario in vista del futuro ma facendo presagire un imminente addio. Tre isul taccuino della società dei blancos che spiccano per: si tratta di Massimiliano Allegri, Joachim Loew e Raul. SportFace.

