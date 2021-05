Programmi Tv oggi sabato 15 Maggio 2021, Film stasera in tv attualità e intrattenimento (Di sabato 15 maggio 2021) Programmi Tv su Rai 1 6.00 IL CAFFÈ DI RAI1 – Tg1 (7-8) – Tg1 Dialogo (8.20) 8.30 UNOMATTINA IN FAMIGLIA – Tg1 (9-9.30) 10.25 BUONGIORNO BENESSERE Medicina 11.20 PASSAGGIO A NORD-OVEST Documenti Questa settimana Alberto Angela dedica l’intera puntata a una consuetudine che accompagna da sempre la vita dell’uomo, il trucco, che non ha avuto nella storia soltanto una valenza di abbellimento estetico, ma anche un profondo significato rituale. 12.00 LINEA VERDE TOUR con Federico Quaranta 12.30 LINEA VERDE LIFE Marcello Masi e Daniela Ferolla sono a Salerno per raccontare il patrimonio culturale, naturalistico e gastronomico della città e del suo territorio. 13.30 TG1 TELEGIORNALE 14.00 LINEA BLU Donatella Bianchi ci porta alla scoperta di Ponza,, l’isola più grande dell’arcipelago Pontino. Scopriremo come il sistema portuale, dagli approdi per pescherecci e grandi ... Leggi su newsitaliane (Di sabato 15 maggio 2021)Tv su Rai 1 6.00 IL CAFFÈ DI RAI1 – Tg1 (7-8) – Tg1 Dialogo (8.20) 8.30 UNOMATTINA IN FAMIGLIA – Tg1 (9-9.30) 10.25 BUONGIORNO BENESSERE Medicina 11.20 PASSAGGIO A NORD-OVEST Documenti Questa settimana Alberto Angela dedica l’intera puntata a una consuetudine che accompagna da sempre la vita dell’uomo, il trucco, che non ha avuto nella storia soltanto una valenza di abbellimento estetico, ma anche un profondo significato rituale. 12.00 LINEA VERDE TOUR con Federico Quaranta 12.30 LINEA VERDE LIFE Marcello Masi e Daniela Ferolla sono a Salerno per raccontare il patrimonio culturale, naturalistico e gastronomico della città e del suo territorio. 13.30 TG1 TELEGIORNALE 14.00 LINEA BLU Donatella Bianchi ci porta alla scoperta di Ponza,, l’isola più grande dell’arcipelago Pontino. Scopriremo come il sistema portuale, dagli approdi per pescherecci e grandi ...

