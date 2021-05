Pirlo | se ci sei batti un colpo

(Di sabato 15 maggio 2021) Italo Cucci Oggi, allo Stadium, Antonio Conte avrà mente e cuore più impegnati di Andrea. Al quale bisogna dar atto di saper esibire - se non le qualità del tecnico - almeno la forza dei nervi ...

Italo Cucci Oggi, allo Stadium, Antonio Conte avrà mente e cuore più impegnati di Andrea. Al quale bisogna dar atto di saper esibire - se non le qualità del tecnico - almeno la forza dei nervi distesi: cosí com'è arrivato, infatti, all'insaputa di se medesimo, potrebbe andarsene, ...Altrimenti nonun allenatore ambizioso e io lo sono". Domani arriva l'Inter di Conte che ha ...si aspetta che i nerazzurri "arriveranno con la formazione migliore, per fare una grande partita ...Moratti: "Al tecnico consiglierei di mantenere lo spirito di appartenenza. I tifosi sono fieri di lui. Anche se ci sarà un ridimensionamento" ...Italo Cucci. Oggi, allo Stadium, Antonio Conte avrà mente e cuore più impegnati di Andrea Pirlo. Al quale bisogna dar atto di saper esibire - se non le qualità del tecnico - al ...