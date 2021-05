MotoGP, GP Francia 2021. Incognita pioggia. Ducati e Yamaha pronte battagliare per la pole position (Di sabato 15 maggio 2021) Quest’oggi, sabato 15 maggio, sul Bugatti Circuit di Le Mans andranno in scena le qualifiche del Gran Premio di Francia di MotoGP. Come d’abitudine la sessione sarà divisa in due fasi. La prima, dalla quale saranno esentati i migliori 10 della classifica combinata dopo la terza sessione di prove libere, si disputerà dalle 14.10 alle 14.25 e promuoverà i due piloti più rapidi al turno decisivo, il quale si svolgerà tra le 14.35 e le 14.50. C’è l’enorme Incognita rappresentata dal meteo, che non potrebbe essere più incerto. Le previsioni danno un’alta probabilità di rovesci, ma non è chiaro quanto possano essere lunghi e soprattutto quando essi si possano presentare. In altre parole, ci sono parecchie possibilità che la qualifica possa essere bagnata, o addirittura disputarsi in condizioni cangianti, come peraltro accaduto nelle prove ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) Quest’oggi, sabato 15 maggio, sul Bugatti Circuit di Le Mans andranno in scena le qualifiche del Gran Premio didi. Come d’abitudine la sessione sarà divisa in due fasi. La prima, dalla quale saranno esentati i migliori 10 della classifica combinata dopo la terza sessione di prove libere, si disputerà dalle 14.10 alle 14.25 e promuoverà i due piloti più rapidi al turno decisivo, il quale si svolgerà tra le 14.35 e le 14.50. C’è l’enormerappresentata dal meteo, che non potrebbe essere più incerto. Le previsioni danno un’alta probabilità di rovesci, ma non è chiaro quanto possano essere lunghi e soprattutto quando essi si possano presentare. In altre parole, ci sono parecchie possibilità che la qualifica possa essere bagnata, o addirittura disputarsi in condizioni cangianti, come peraltro accaduto nelle prove ...

