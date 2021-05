Moto gp | Gp Francia a Le Mans | favoriti e strategie

Advertising

SkySportMotoGP : Valentino Rossi, postura più avanzata sulla sella nel GP di Francia: i dettagli. VIDEO #SkyMotoGP #MotoGP… - SkySportMotoGP : MotoGP, Morbidelli a terra dopo il cambio moto nelle Libere di Le Mans. VIDEO #SkyMotoGP #MotoGP #FenchGP… - igorducati : RT @SkySportMotoGP: Valentino Rossi, postura più avanzata sulla sella nel GP di Francia: i dettagli. VIDEO #SkyMotoGP #MotoGP #SkyMotori #F… - Gazzetta_it : #Moto2 pole di Raul #Fernandez a Le Mans; #Bezzecchi ottimo 2° - FormulaPassion : #MotoGP | Lo spagnolo è alla prima pole position nella middle class -

Ultime Notizie dalla rete : Moto Francia

Le Mans, 15 maggio 2021 " Grande incertezze a Le Mans per il gran premio didel Motomondiale . La gran parte delle prove libere si è disputata su pista bagnata o umida, il che rende impronosticabile la gara di domani. Con l'asciutto, soprattutto in Fp2, si sono visti ...Ennesima pole position per Fabio Quartararo , che nelle qualifiche del GP dia Le Mans mette in fila tutti per la terza volta in stagione e per la sedicesima in carriera considerando tutte le classi. Dietro di lui dal secondo spot della griglia partirà il compagno di ...Le Mans, 15 maggio 2021 – Grande incertezze a Le Mans per il gran premio di Francia del Motomondiale. La gran parte delle prove libere si è disputata su pista bagnata o umida, il che rende impronostic ...Ennesima pole position per Fabio Quartararo, che nelle qualifiche del GP di Francia a Le Mans mette in fila tutti per la terza volta in stagione e per la sedicesima in ...