Milan, Brahim Diaz ha convinto: a fine stagione incontro col Real Madrid (Di sabato 15 maggio 2021) Calciomercato Milan: Brahim Diaz ha convinto i rossoneri che a fine stagione si incontreranno con il Real Madrid per cercare di trattenere lo spagnolo Il Milan lavorerà alla conferma di Brahim Diaz nella rosa della prossima stagione. Lo spagnolo, nel momento decisivo della stagione, ha preso in mano la squadra con due prestazioni sontuoso contro Juventus e Torino. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 Per Maldini e Massara è tempo di appuntamenti. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, a fine stagione i due dirigenti del Milan si incontreranno con ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 maggio 2021) Calciomercatohai rossoneri che asi incontreranno con ilper cercare di trattenere lo spagnolo Illavorerà alla conferma dinella rosa della prossima. Lo spagnolo, nel momento decisivo della, ha preso in mano la squadra con due prestazioni sontuoso contro Juventus e Torino. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 Per Maldini e Massara è tempo di appuntamenti. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ai due dirigenti delsi incontreranno con ...

