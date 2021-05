Luana sconfigge il Covid, ma non il tumore: il suo sorriso si spegne a 37 anni (Di sabato 15 maggio 2021) Luana, la giovane pugliese che viveva Parma, non ce l’ha fatta. Dal 2014 lottava contro un tumore, sconfiggendo un anno fa il Covid. Tantissimi i messaggi per lei, a partire dalle associazioni che la vedevano sempre a disposizione per gli altri, alla formazione di football americano di massima serie, della quale il marito è capitano. Luana non ce l’ha fatta. Il sorriso della 37enne di origine pugliese, che viveva a Parma, si è spento nella notte fra mercoledì e giovedì. Malata oncologica dal 2014, un anno fa Luana aveva anche contratto il Covid, dovendo sospendere momentaneamente le cure, ma senza perdere il coraggio e la forza di continuare a combattere. Lo aveva dimostrato anche nella sua intervista, nella quale, dopo la guarigione dal virus, ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 15 maggio 2021), la giovane pugliese che viveva Parma, non ce l’ha fatta. Dal 2014 lottava contro unndo un anno fa il. Tantissimi i messaggi per lei, a partire dalle associazioni che la vedevano sempre a disposizione per gli altri, alla formazione di football americano di massima serie, della quale il marito è capitano.non ce l’ha fatta. Ildella 37enne di origine pugliese, che viveva a Parma, si è spento nella notte fra mercoledì e giovedì. Malata oncologica dal 2014, un anno faaveva anche contratto il, dovendo sospendere momentaneamente le cure, ma senza perdere il coraggio e la forza di continuare a combattere. Lo aveva dimostrato anche nella sua intervista, nella quale, dopo la guarigione dal virus, ...

