LIVE Tuffi, Europei 2021 in DIRETTA: Pellacani quarta dopo due rotazioni. Larsen-Gugiu sesti nel synchro 10m che parla britannico (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.41. Ancora un salvataggio in extremis di Pysmenska che è velocissima a entrare in acqua: 57 punti e totale di 182 18.40: Noooooooooooooooo!!! Errore di Chiara Pellacani, abbondante all’ingresso in acqua. Punteggio di 51.15, la medaglia vola via. Totale di 183.15 18.39: Molto bene Koroleva che trova un ingresso in acqua molto buono: 75 punti e totale di 202.50 18.38: Si salva l’olandese Jansen che scivola dalla tavola e riesce ad entrare bene in acqua. Punteggio di 54, totale di 169.50 18.37: Errore gravissimo di Kesar che non trova la rotazione ed entra orizzontale in acqua: punteggio di 16.50, totale di 139.50 18.36: Errore grave di Poliakova, abbondante in ingresso in acqua. Punteggio di 40.50, totale di 171 18.36: L’irlandese Cryan trova un discreto tuffo: punteggio di 54.60, totale di ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.41. Ancora un salvataggio in extremis di Pysmenska che è velocissima a entrare in acqua: 57 punti e totale di 182 18.40: Noooooooooooooooo!!! Errore di Chiara, abbondante all’ingresso in acqua. Punteggio di 51.15, la medaglia vola via. Totale di 183.15 18.39: Molto bene Koroleva che trova un ingresso in acqua molto buono: 75 punti e totale di 202.50 18.38: Si salva l’olandese Jansen che scivola dalla tavola e riesce ad entrare bene in acqua. Punteggio di 54, totale di 169.50 18.37: Errore gravissimo di Kesar che non trova la rotazione ed entra orizzontale in acqua: punteggio di 16.50, totale di 139.50 18.36: Errore grave di Poliakova, abbondante in ingresso in acqua. Punteggio di 40.50, totale di 171 18.36: L’irlandese Cryan trova un discreto tuffo: punteggio di 54.60, totale di ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2021 in DIRETTA: Bertocchi prova la rimonta Pellacani in controllo dopo tre tuffi - #Tuffi… - zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2021 in DIRETTA: Tocci e Marsaglia inseguono Laugher dopo tre tuffi - #Tuffi #Europei #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2021 in DIRETTA: Biginelli-Neroni per stupire Marsaglia e Tocci di provano dai 3 metri - #Tuffi… - infoitsport : LIVE Tuffi, Europei 2021 in DIRETTA: Jodoin nona, Batki undicesima dalla piattaforma. Marsaglia-Tocci quarti nel sy… - infoitsport : LIVE Tuffi, Europei 2021 in DIRETTA: Batki e Jodoin Di Maria costrette a rimontare dopo due tuffi -