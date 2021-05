LIVE Sonego-Rublev | Internazionali d’Italia in DIRETTA | l’azzurro si gioca le semifinali!

(Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.32 Dopo la cancellazione del programma di ieri,è pronto arsi un posto in semifinale sempre sulla Grand Stand Arena alle ore 11. 10.30 Buongiorno e bentrovati alladel match tra Lorenzoe Andrej, sfida valida per i quarti di finale del torneo singolare dell’ATP 1000 di Roma 2021. IL NUOVO ORARIO DI: SIOGGI, SABATO 15 MAGGIO PROGRAMMA COMPLETODI OGGI LA PRESENTAZIONE DI NADAL-OPELKA 21.30 UFFICIALE: il match trasi giocherà domattina, sabato 15 maggio, alle ore 11.00 sul Grand Stand e ...

Advertising

angelomangiante : Super Saturday. ???? Sole e spettacolo al Foro Italico. Si comincia live alle 10 con tutti gli aggiornamenti… - sportli26181512 : Sonego-Rublev agli Internazionali di tennis di Roma, il risultato in diretta LIVE: Dopo il rinvio per pioggia di ve… - AirForgi1 : RT @angelomangiante: Super Saturday. ???? Sole e spettacolo al Foro Italico. Si comincia live alle 10 con tutti gli aggiornamenti @SkySport… - Quelchepassa : RT @angelomangiante: Super Saturday. ???? Sole e spettacolo al Foro Italico. Si comincia live alle 10 con tutti gli aggiornamenti @SkySport… - paolobertolucci : RT @angelomangiante: Super Saturday. ???? Sole e spettacolo al Foro Italico. Si comincia live alle 10 con tutti gli aggiornamenti @SkySport… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sonego

Lorenzosfida Andrej Rublev ai quarti di finale degli Internazionali BNL d'Italia 2021 . Il torinese, ... La diretta televisiva sarà offerta da Sky Sport (canali 201 o 204) , constreaming ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE ILLORENZO- (7) ANDREY RUBLEV, 4° incontro sulla Grand Stand Arena non prima delle 19.00 Quarti di finale Atp Masters 1000 Roma 2021 (terra battuta)sfida Rublev nei quarti dell'Atp ...Per i quarti di finale degli Internazionali d’Italia di tennis al Foro Italico, nel tabellone del Singolare Maschile il nostro Lorenzo Sonego affronta il russo Andrey Rublev. Una partita rinviata ieri ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL NUOVO ORARIO DI SONEGO-RUBLEV: SI GIOCA OGGI, SABATO 15 MAGGIO 21.30 UFFICIALE: il match tra Sonego e Rublev si giocherà domattina, sabato 15 maggio, alle ...