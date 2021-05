Leicester | Rodgers | «Vincere la FA Cup è una sensazione incredibile»

(Di sabato 15 maggio 2021) Brendan, allenatore del, ha festeggiato la vittoria della FA Cup a discapito del Chelsea Brendan, allenatore del, ha festeggiato la vittoria della FA Cup a discapito del Chelsea. Le sue dichiarazioni. «È una. Non sapevo prima di venire ache non avevano mai vinto la FA Cup. Avevano perso nelle quattro finali precedenti, quindi poter regalare questo titolo alla società e ai tifosi è davvero speciale. Sono orgoglioso del mio staff, dei miei giocatori, dei nostri tifosi. Una giornata fantastica per la città, sono orgoglioso di tutti. Dal gol di Tielemans alla parata di Schmeichel, sono quegli episodi speciali di cui hai bisogno in certe partite. Siamo stati la squadra migliore, super aggressivi, ...

Trionfa a sorpresa ilCity in FA Cup : la squadra di Brendanalza il trofeo dopo aver battuto il Chelsea con grande fatica, con un solo tiro in porta in tutta la partita, ma quello decisivo: la perla dai ...Battendo 1 - 0 il Chelsea di Tuchel, ildi Brendanha vinto, sabato, la sua prima FA Cup. In questa occasione, ripubblichiamo un saggio di Sandro Modeo sulla tragica e gloriosa storia della squadra . King Power Stadium, ...Impossibile, ripeto impossibile fermare i sognatori- 15 maggio 2021- Il Leicester scrive una pagina importante della sua storia.Il Leicester fa la storia. Dopo quattro ko e record negativo, le Foxes riescono a vincere la FA Cup battendo di misura (1-0) il Chelsea di Tuchel. Decisiva la rete di Tielemans, realizzato intorno all ...