Laureata in legge, 25 anni fa molla i codici per i fornelli. "Mi chiedevano: dov'è lo chef? Ero io". Oggi è una cuoca stellata, regina delle sperimentazioni (Di sabato 15 maggio 2021) Ha cambiato carriera a trent’anni. Aveva studiato diritto e, quando ha annunciato che lasciava leggi e codici per fuochi e ricette, le hanno detto: davvero vuoi andare a lavorare in mezzo a tanti uomini sudati che parlano solo di sesso? Lo voleva. La chef Cristina Bowerman, 54 anni (foto Emanuele Camerini). Durante un master in America ha capito che le piaceva fare altro e non ha avuto dubbi. Oggi, dall’alto della stella Michelin conquistata nel 2010 con il ristorante romano Glass Hostaria, la spumeggiante Cristina Bowerman, 54 anni, può raccontare la rivoluzione in cucina, l’avanzata delle donne e il futuro prossimo, più rosa (come i suoi capelli), più verde e più extra-ordinario. Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di sabato 15 maggio 2021) Ha cambiato carriera a trent’. Aveva studiato diritto e, quando ha annunciato che lasciava leggi eper fuochi e ricette, le hanno detto: davvero vuoi andare a lavorare in mezzo a tanti uomini sudati che parlano solo di sesso? Lo voleva. LaCristina Bowerman, 54(foto Emanuele Camerini). Durante un master in America ha capito che le piaceva fare altro e non ha avuto dubbi., dall’alto della stella Michelin conquistata nel 2010 con il ristorante romano Glass Hostaria, la spumeggiante Cristina Bowerman, 54, può raccontare la rivoluzione in cucina, l’avanzatadonne e il futuro prossimo, più rosa (come i suoi capelli), più verde e più extra-ordinario. Leggi anche ...

