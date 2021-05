Inter, Handanovic aggancia Zenga: e ora un ruolo alla Buffon (Di sabato 15 maggio 2021) Contro la Juventus, Handanovic raggiunge quota 328 presenze in Serie A con l’Inter. E ora si pensa anche al futuro Samir Handanovic si prepara ad aggiungere un altro pezzetto di storia alla sua avventura nerazzurra. Contro la Juventus infatti, lo sloveno raggiungerà quota 328 presenze in Serie A con la maglia dell’Inter; agganciando così Walter Zenga e preparandosi a essere il portiere con più partite nel massimo campionato con la squadra nerazzurra. Si parla anche di futuro, però, in casa Interista e per Handanovic, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe profilarsi un ruolo alla Buffon nel 2017 con la Juventus; ovvero affiancargli il portiere del domani per un ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 maggio 2021) Contro la Juventus,raggiunge quota 328 presenze in Serie A con l’. E ora si pensa anche al futuro Samirsi prepara ad aggiungere un altro pezzetto di storiasua avventura nerazzurra. Contro la Juventus infatti, lo sloveno raggiungerà quota 328 presenze in Serie A con la maglia dell’ndo così Waltere preparandosi a essere il portiere con più partite nel massimo campionato con la squadra nerazzurra. Si parla anche di futuro, però, in casaista e per, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe profilarsi unnel 2017 con la Juventus; ovvero affiancargli il portiere del domani per un ...

Advertising

Inter : ?? | DEDICA Dedico questo Scudetto a ________ perché ________?? Vi leggiamo ?? p.s.: Handanovic e Sensi non hanno… - Inter : ?? | PANCHINA 1 Handanovic, 27 Padelli, 2 Hakimi, 5 Gagliardini, 6 de Vrij, 10 Lautaro, 12 Sensi, 15 Young, 24 Erik… - Inter : ?? | RIPRESA Via al secondo tempo, subito un cambio per noi: esordio stagionale per #Radu che prende il posto di… - danisailor7 : RT @SempreIntercom: Video – Samir Handanovic & Stefano Sensi Dedicate Inter’s Serie A Title To ‘Non-Thinker’ Marcelo Brozovic - S4OGYPvRSakDZJ6 : RT @Inter: ?? | DEDICA Dedico questo Scudetto a ________ perché ________?? Vi leggiamo ?? p.s.: Handanovic e Sensi non hanno dubbi! #IMSc… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Handanovic Juve - Inter chiave della Champions ma occhio a Roma - Lazio Entrambe le società sono alle prese con problemi economici, con l'Inter che ha chiesto (e non ... risponderà con la formazione tipo, dunque 3 - 5 - 2 con Handanovic tra i pali, Skriniar, De Vrij e ...

Probabili formazioni Juventus Inter/ Quote: i big per il derby d'Italia ...assenti! LE SCELTE DI CONTE Anche sul fronte nerazzurro le probabili formazioni di Juventus Inter ... Ecco dunque nel consolidato modulo 3 - 5 - 2 del grande ex Antonio Conte il ritorno di Handanovic in ...

Bergomi: "Handanovic, l'erede dei capitani silenziosi". VIDEO Sky Sport Juve-Inter chiave della Champions ma occhio a Roma-Lazio Se vogliono sperare ancora in un ingresso in extremis nella Champions, i bianconeri di Pirlo hanno un solo risultato possibile: vincere - Ma Conte medita la vendetta fatale dell'ex e l'Inter non farà ...

Probabili formazioni Juventus-Inter: Cristiano Ronaldo sfida Lukaku Derby d'Italia in programma per la 37ª giornata di Serie A: Pirlo sceglie Dybala, Conte punta su Lautaro Martinez.

Entrambe le società sono alle prese con problemi economici, con l'che ha chiesto (e non ... risponderà con la formazione tipo, dunque 3 - 5 - 2 contra i pali, Skriniar, De Vrij e ......assenti! LE SCELTE DI CONTE Anche sul fronte nerazzurro le probabili formazioni di Juventus... Ecco dunque nel consolidato modulo 3 - 5 - 2 del grande ex Antonio Conte il ritorno diin ...Se vogliono sperare ancora in un ingresso in extremis nella Champions, i bianconeri di Pirlo hanno un solo risultato possibile: vincere - Ma Conte medita la vendetta fatale dell'ex e l'Inter non farà ...Derby d'Italia in programma per la 37ª giornata di Serie A: Pirlo sceglie Dybala, Conte punta su Lautaro Martinez.