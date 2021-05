IndyCar 2021 | Toronto esce dal calendario

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 15 maggio 2021) Larinuncia aper la stagione. Con un comunicato ufficiale, la federazione delle monoposto americane annuncia la cancellazione della tappa sul cittadino canadese, prevista per il weekend dal 9 all’11 luglio. “La corsa all’Exhibition Place è una pietra miliare del nostroestivo“, ha dichiarato il CEO Mark Miles. “Ci piange il cuore avere questo vuoto per il secondo anno consecutivo. Ci mancheranno molto i nostri fan laggiù e raccomandiamo loro di stare al sicuro in questo momento senza precedenti. Lasta lavorando ad un ritorno in grande stile per il 2022 e oltre“.: perchésalta? La situazione pandemica in Canada è molto più critica che negli Stati Uniti. La campagna vaccinale non è ...