Iachini: "Ho trovato una squadra terrorizzata. Commisso? Voleva tenermi, ma meglio lasciarsi da amici"

Intervenuto in conferenza stampa, Giuseppe Iachini ha parlato di questa penultuima giornata prima del suo addio dalla panchina della Fiorentina: "Per come sono io, le parole del presidente si ascoltano e non si commentano. Il fatto che abbia detto determinate cose non può che farmi piacere, viste le difficoltà che abbiamo incontrato. Sono parole che fanno capire quante difficoltà ci sono state. Sono stato chiamato per superare momenti difficili. L'anno scorso siamo arrivati al decimo posto, quest'anno abbiamo spezzettato il lavoro. Le parole del presidente dimostrano la sua sincerità. Lo ringrazio, vado avanti col mio lavoro, con la consapevolezza di aver dato una mano alla mia Fiorentina. Sono tornato, in un momento così delicato, perché non me la sono sentita di lasciare da soli i ragazzi. Ho cercato di dare il mio contributo, mi ha fatto felice". Sul futuro: "Sono ...

