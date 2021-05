I paradossi della Francia | riaperti i locali per scambisti | ma non le discoteche

Advertising

takaanto : I grandi paradossi della storia e della religione. #pilloledistoria - RenatoSouvarine : @saraepunto @pama_dei In pratica, hai @gadlernertweet e #moniovadia che si sono schierati. Due. Gli altri? Cmq, mol… - SicilianoSum : @ladyonorato @dev_matt Che poi la Salmaso perché non ha spiegato che 3X3=9 nel sistema decimale dall'alto della Sua… - HankHC91 : RT @Nerys__: ??Sta arrivando la #Milanesiana21: tema, il progresso. @bettywrong ha illustrato il ricco, denso, pluridisciplinare ed itineran… - LaMilanesiana : RT @Nerys__: ??Sta arrivando la #Milanesiana21: tema, il progresso. @bettywrong ha illustrato il ricco, denso, pluridisciplinare ed itineran… -

Ultime Notizie dalla rete : paradossi della

EuropaToday

Il dibattito in Aula Alcuni parlamentari hanno sottolineato nel corso di un dibattito in emiciclo 'l'incoerenza'strategia del Governo. Come riportato dal sito Euronews, il deputato ...Per uno di quei, che sarebbe piaciuto a Leonardo Sciascia, non è privo di rilevo politico che la principale vittima, dopo il declino di Silvio Berlusconi,giustizia politica, Matteo Salvini (Palamara ...A far discutere ancora, oltre alle posizioni della sinistra che ha tacciato il programma di ... MA le critiche devono essere 'corrette”' Cioè condivise dalla UE. Siamo ormai oltre i paradossi di ...Salvini assolto, mentre i socialisti Ue denunciano D'Alema, servero assertore del principio: la politica non è un mestiere con cui arricchirsi ...