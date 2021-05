Highlights e gol Roma-Lazio 2-0, Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di sabato 15 maggio 2021) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Roma-Lazio 2-0, match valido per la trentasettesima giornata di Serie A 2020/2021. All’Olimpico derby capitolino molto chiuso nei primi 40?, poi il gol di Mkhitaryan nel finale del primo tempo spalanca la strada alla vittoria giallorossa, visto che nel secondo tempo la chiude Pedro con un gran bel gol. In alto le immagini salienti. LE PAGELLE SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 15 maggio 2021) Ilcon glie i gol di2-0, match valido per la trentasettesima giornata di. All’Olimpico derby capitolino molto chiuso nei primi 40?, poi il gol di Mkhitaryan nel finale del primo tempo spalanca la strada alla vittoria giallorossa, visto che nel secondo tempo la chiude Pedro con un gran bel gol. In alto le immagini salienti. LE PAGELLE SportFace.

Advertising

SkySport : ?? CHE GOL DI FERRAN TORRES?? ?? Rete di tacco pazzesca dello spagnolo ??? GLI HL ?? - SkySport : ?? TOMORI ANTICIPA TUTTI E BATTE SZCZESNY ?? ? Primo gol in Serie A per il difensore rossonero e 3-0 MILAN allo Stadi… - Inter_Women : ? | GOL! Tutti i gol e gli highlights completi della vittoria di ieri contro San Marino! Qual è stato il più bello… - Etzi2891 : RT @CagliariCalcio: ?? | HIGHLIGHTS Un gol per i tre punti ???? Ascoli-Cagliari Primavera 0-1 #PrimaveraTIM #forzaCasteddu - internewsit : VIDEO - Genoa-Atalanta 3-4, Serie A: gol e highlights della partita - -